Как вечерята може да повлияе на съня и закуската

Ивайло Мирчев: Имаме голямата задача да обединим демократичната общност

Ние имаме голямата задача да обединим демократичната общност, заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България в студиото на "Панорама" по БНТ.

„Разделянето беше голяма политическа грешка и не беше правилно. Ние имаме много голяма задача и тя е да обединим демократичната общност. Този парламент има голяма нужда от дясноцентристка политическа сила, която да бъде истинска опозиция и да дава решения", каза той. 

Съпредседателят на "Да, България" поясни какви предложения ще подкрепят в парламента.

"Да, ние казваме „да" на всички смислени мерки, на всичко, което ще промени страната, на нов ВСС, на нов закон в съдебната власт, който може да гарантира правилния Висш съдебен съвет. Пътят за това обаче е труден и не започнахме добре. Мнозинството в този парламент започна с фалстарт и част от този фалстарт са комисиите", заяви Мирчев. 

Мирчев коментира мотивите за искане на създаване на разследваща комисия, свързана с Делян Пеевски.

„В ДБ открихме огромно разминаване от над 100 милиона лева между това, което Пеевски е декларирал като суми, и това, което фирмите, в които той присъства, са декларирали като дивиденти. Изпратихме сигнал до прокуратурата, но прокуратурата смачка този сигнал. В страна, в която институциите не работят, съдебната система е затруднена и прокуратурата обслужва модела „Пеевски–Борисов", най-нормалното нещо е парламентът да създаде такава комисия", посочи той. 

