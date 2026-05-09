Военните на Иран: Сблъсъците с US кораби в Ормузки...

Пловдив чества Деня на Европа с концерти, Митрофанова на Альоша за победата над нацизма

На паметника "Альоша" ще има поклонение за 9 май.

Възпитаници на музикалното училище ще се изявят на Стълбите на Каменица

Пловдив ще отбележи Деня на Европа с концерти и празнични събития, които започват в 11 часа на Стълбите на Каменица. Там ще се изявят възпитаници на национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков" в Пловдив, а точно в 12 часа духовият оркестър ще изпълни европейския химн „Ода на радостта".  

В непосредствена близост Областният информационен център ще изгради щанд, на който хората ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от програмите от европейските фондове. Ще има и специална фотобудка за моментни снимки, както и много подаръци. Доброволци на център „Европа директно" ще раздават европейски знаменца и материали за Европейския съюз.

Почетното консулство на Русия в Пловдив пък организира честване на 81 години от победата над нацизма. То започва с поднасяне на венци и цветя на Руското гробище на Централния траурен парк. В 13,30 часа ще има тържествено поклонение на паметника "Альоша". Слово там ще произнесе посланикът на Русия у нас Елеонора Митрофанова. 

