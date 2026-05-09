Делян Пеевски: България трябва да запази евроатлантическия си път, отстоявайки националното си достойнство и свобода!

560
Делян Пеевски Снимка: Румяна Тонева

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправи своя поздрав по случай Деня на Европа. "България трябва да стои на евроатлантическия път, отстоявайки националното си достойнство и свобода!", пише той в прессъобщение до медиите. 

Ето какво гласи пълният му поздрав: 

Днес, в Деня на Европа, се отбелязват 76 години от полагането на основите на Европейския съюз. Една общност, изградена върху споделени ценности на мир, солидарност и просперитет. Днес България е пълноправен член на общността, изпълнила всички критерии и извървяла този път на единство и европейско сътрудничество. И трябва да продължи да отстоява равенството и демокрацията като висши ценности за хората, запазвайки своя евроатлантически път, отстоявайки националното си достойнство и свобода.

Честит празник!

Делян Пеевски

