37 пожара с 1 пострадал през последното денонощие

Пожар Снимката е илюстративна

Общо 37 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е пострадал, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е актуална към 6:00 ч. тази сутрин.

Вчера в 17:39 ч. в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Плевен е получен сигнал за пожар в лек автомобил в Червен бряг. При пожара е пострадал шофьорът, мъж на 40 г., който е с изгаряния по ръцете и лицето. За живота му няма опасност. Причина за възникване на пожара е небрежност при боравене с открит огън след зареждане в бензиностанция с бензин и газ. Вследствие на тютюнопушене от водача, се е възпламенила газо-въздушната смес в купето.

Регистрирани са 73 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 17 пожара, а без нанесени материални щети са 20 пожара. Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции, допълват от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Лъжливите повиквания към екипите на пожарната са четири.

