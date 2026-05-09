Георги Лозанов: До президентските избори ще стане ясно каква власт е дошла с Румен Радев

Георги Лозанов Снимка Йордан Симеонов

До президентските избори ще стане ясно каква власт е дошла с Румен Радев. Това заяви медийният експерт и анализатор Георги Лозанов пред БНР. Той предупреди за риск България постепенно да се отдалечи от европейския демократичен модел.

"В поведението на Румен Радев вече се усеща отказ от реална журналистическа комуникация и нежелание да се отговаря на въпросите на обществото", заяви още Лозанов. Той добави, че  избягването на медиите е тревожен политически знак, особено когато става дума за хора във властта.

Експертът се опасява, че с новото управление може постепенно да се налага проруски евроскептицизъм като доминиращ модел на публично говорене.

"Правителството дойде с обещание да демонтира олигархичния модел, но тепърва ще стане ясно дали това действително ще се случи", допълни той. Според Лозанов няма как да се води битка с олигархията и едновременно с това да се нормализира руското влияние.

„Има два проблема пред България – руското влияние и корупционното влияние. Тези два проблема могат да се решават само едновременно", посочи той.

Лозанов заяви още, че до президентските избори обществото ще разбере дали новата власт ще следва демократичен модел на управление, или ще тръгне към по-авторитарен стил.

