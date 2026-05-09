Емил Дечев: "Прогресивна България" може да събере 160 гласа за смяна на ВСС с ГЕРБ или ПП

Смятам, че бързо могат да се намерят 160 гласа за излъчване на парламентарна квота във Висшия съдебен съвет. Според мен вариантите пред "Прогресивна България" са това да се случи с помощта или на ГЕРБ, или на "Продължаваме Промяната".

Това заяви бившият служебен вътрешен министър Емил Дечев пред БНТ.

"Дали ще се правят истински разследвания, зависи от прокуратурата. Важно е най-късно до септември да се избере нов Висш съдебен съвет, който да назначи нов главен прокурор и като цяло да се подмени голяма част от състава на прокуратурата", каза Дечев.

"Желая успех на новия министър-председател Румен Радев и на цялото правителство. Аз лично ще наблюдавам какво се случва в МВР и Министерството на правосъдието, тъй като са най-близки до мен", каза още той.

"Естествено, че в една демократична и правова държава съдът определя кой е прав и кой - не. Аз пред журналистите съм казал, че сигналите, които сме получили за изборни нарушения, ще бъдат проверени от нас, но в крайна сметка съдът има последна дума", зави Дечев.

"Господин Кандев безспорно свърши отлична работа и искам да му благодаря, както и на тримата ми заместници, които свършиха много черна работа. Със сигурност бих се радвал Георги Кандев да остане на поста си, но това зависи от новия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев", поясни той.

"Две организации заявиха, че изборите са били честни и почтени. Това са европейски организации, които десетилетия следят изборите и няма как да им се повлияе", добави Дечев.

"Анонимните сигнали няма как да бъдат пренебрегнати, по тях задължително трябва да се работи, каквито и да са те. Нормално е при такива сигнали броят на обвинителните актове и осъдителните присъди да е по-малък. Така е с всеки вид престъпления, не само с изборните", каза бившият министър.

"Според мен ВСС с оглед на всичко, което се случи през последните години, трябва да се въздържа поне за избиране ръководители на съдилища", добави Дечев.

"За мен изборът на новия правосъден министър беше изненада, той беше непознат за мен. Аз лично не съм на мнение, че правосъдният министър трябва да е член на "Правосъдие за всеки". Притеснително е обаче и правосъдният министър да е човек, който не е правил изявления за проблемите в съдебната система. Все пак трябва да дадем време на новия министър и да видим как ще се развие работата му", каза той.