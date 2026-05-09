Президентът Йотова и премиерът Радев поднесоха заедно цветя пред Паметника на Незнайния воин (Снимки)

Президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в София в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма. Илияна Йотова заедно с Румен Радев и Димитър Стоянов СНИМКА: Николай Литов

Йотова и Радев дойдоха заедно на площада пред катедралата "Св. Александър Невски", а с тях бе и военният министър Димитър Стоянов. След като почетоха паметта на загиналите войници, президентът и премиера срещнаха на площада и лидера на БСП Крум Зарков, когото поздравиха. Илияна Йотова заедно с Румен Радев и Димитър Стоянов СНИМКА: Николай Литов Румен Радев се здрависва с Крум Зарков СНИМКА: Николай Литов

По-късно държавният глава ще участва в церемонията по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция по повод Деня на Европа.