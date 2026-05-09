Чило Попов си взе за сътрудник в парламента кадър на Манол Пейков

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иван Кулин ще го съветва за транспортните политики

Пловдивският депутат Чило Попов от ДБ, който измести с преференции своя приятел Манол Пейков, си взе за сътрудник негов кадър. За транспортните политики Попов ще бъде съветван от Иван Кулин, който е подпомагал дейността и на Пейков в парламента, но като специалист по електронно управление и информационни технологии.

В кампанията Манол Пейков агитираше за Чило Попов, който в крайна сметка го измести от второто място в листата на ПП-ДБ, водачът Асен Василев избра да влезе от Пловдив и така издателят изпадна от Народното събрание.

Както "24 часа" вече писа, другият пловдивски депутат, който вече има сътрудници, е Асен Василев.