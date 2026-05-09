Илияна Йотова: Очаквам България да има консолидирана позиция във външната политика

Президентът Илияна Йотова очаква България да има консолидирана позиция във външната си политика. Тя заяви това, след като заедно с премиера Румен Радев поднесе цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на българските войници, загинали в борбата с нацизма.

"Силно вярвам, че България ще има своята консолидирана позиция във външнополитическите си отношения. Нашият глас в Европа трябва да бъде точно толкова силен, колкото на останалите 26 страни", заяви Йотова.

Във връзка с критики, че новият премиер „не гледа към Европа", Йотова бе категорична, че според нея това е част от "пропагандата на неговите опоненти".

"Кампанията свърши, изборите свършиха", допълни тя.