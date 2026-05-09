Иво Христов: Цените са двойни след еврото, внасяме закони за намаляването им идната седмица

Още в началото на идната седмица предстои да бъдат внесени законопроекти за намаляване на цените. Това съобщи вицепремиерът Иво Христов пред БНТ.

"Господин Пулев работи по това. Ние обаче заварваме една трудна ситуация, свързана с войни и тежка глобална икономическа ситуация. Запълването на течовете в бюджета също не е лесно", добави той.

"Ситуацията със сигурност не е лесна. В момента дори най-деполитизираната домакиня може да види, че положението не е добро, когато отиде до магазина. Приемането на еврото също не помогна. Когато сравните цените, ще видите, че са двойни", каза още Христов.

"Предполагам, че темата с охраната на Делян Пеевски ще бъде решена скоро, но не мисля, че в случая предложението на ПП-ДБ е удачно", обясни вицепремиерът.

"Предстои да бъдат приемани закони и да бъдат предприемани конкретни стъпки, но 24 часа след като е сформирано правителство, да се очакват някакви резултати ми се струва несериозно", каза той.

"Министърът на правосъдието Николай Найденов не е бил публичен със своите критики към съдебната система, защото е работил на позиции, които не са му позволявали. Това не означава, че няма да свърши добра работа. Министърът, като всеки един от нас влезе в своя кабинет вчера следобед, така че му трябва време", обясни вицепремиерът.

"Депутатите на "Прогресивна България" ще бъдат обект на изкушение и се надяваме да устоят . На медиите като контролен механизъм трудно ще се разчита, затова ние ще опитаме да заздравим другите контролни механизми. Пълното мнозинство поставя върху нас очакване да можем сами да се контролираме и се надявам да се справим", заяви Христов.