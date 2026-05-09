Румен Радев: Деньо Денев ми предложи Станчо Станев за ДАНС, Кандев остава

Станчо Станчев е рационално предложение на Деньо Денев, приех го, каза Радев

Много важно е да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС, и то чрез хора извън системата, заяви премиерът

Има сериозен дефицит в бюджета, най-много проблеми с "фантастични договори" има в регионалното министерство

В контекста на войните в Украйна и Близкия Изток ЕС има огромно задължение да спре кръвопролитията, каза още премиерът

Главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си, тъй като е доказал качествата си в борбата с купения вот по време на предизборната кампания. Това потвърди премиерът Румен Радев, след като по-рано днес поднесе цветя в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма пред Паметника на Незнайния воин заедно с президента Илияна Йотова.

"Очаквам МВР да насочи усилията си към борбата с корупцията, злоупотребите и престъпността, която мъчи всички български граждани. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа", категоричен бе Радев.

"Зам.-шефовете на ДАНС се назначават по предложение на председателя на ДАНС, така че аз съм удовлетворил предложението, което направи и.ф. председател Деньо Денев", коментира той назначението на Станчо Станев.

Вчера Министерският съвет прие решение, с което определя Станчо Станев за зам.-шеф на ДАНС и за и.ф. председател на агенцията до назначаването на нов титуляр на поста.

Радев определи предложението като рационално, "тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС".

"През последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало, и то с хора извън системата. Много скоро се надявам да има и титуляр на длъжността председател на ДАНС", каза още премиерът Радев.

По повод критики, че Станчо Станев е имал отнет достъп до класифицирана информация, Румен Радев каза, че е проучил въпроса.

"Всичко това е било възстановено от съда и той е бил възстановен на работа в НСО, и то на висока длъжност", допълни Радев.

Премиерът предупреди за сериозен дефицит в държавния бюджет. В момента министерствата пък извършват проверки за неразплатени дейности.

„Вече постъпват сигнали за невероятни дейности. Смешни даже, но за тях са платени огромни суми. Излизат фантастични договори за абсолютно елементарна дейност, която е оценена и за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система", съобщи премиерът. Той заяви, че подобни проблеми има навсякъде, но най-вече в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и в Държавната консолидационна компания.

Радев допълни, че правителството ще направи всичко възможно да подготви реалистичен бюджет в кратък срок.

Според него в контекста на настоящите военни действия в Украйна и Близкия изток, Европейският съюз има "огромно задължение да спре кръвопролитията". А Съюзът трябва да демонстрира не само морално лидерство, но и воля да бъде фактор на мира на континента и в съседните региони. Радев отбеляза ролята на международната дипломация, като спомена, че намесата на президента на САЩ Доналд Тръмп е спомогнала за предотвратяване на ескалация в сблъсъка между Русия и Украйна.

Премиерът отдаде почит пред паметта на българските воини и милионите жертви, загинали в борбата срещу нацизма.

"9 май не е само чест към всички жертви в най-кръвопролитния конфликт на XX век, той е за пример, защото този конфликт отвори пътя за отказ от употребата на сила на Стария континент", каза той.