Николай Денков: Биографията на правосъдния министър е свързана със Сотир Цацаров

Земеделският министър пък пречил правителството на Кирил Петков да махне частните събирачи на пари от Капитан Андреево

Когато проследите професионалната биография на правосъдния министър Николай Найденов, ще видите, че тя е свързана със Сотир Цацаров. Това заяви депутатът от "Продължаваме Промяната" Николай Денков пред Би Ти Ви.

„От наша гледна точка тази кандидатура изглежда така – Цацаров завърта кръга и иска да прави правосъдна реформа", допълни той.

Сотир Цацаров беше главен прокурор от 2012 до 2019 г. Денков не посочи как точно новият правосъден министър е свързан с него.

„Защо правосъдната реформа ще се прави от човек, който никога не е изразил нито една позиция за нея. Две са възможностите – или той ще бъде „маша", която някой друг ще управлява, или има скрити зависимости", посочи Денков.

„Няма начин да омаловажим тази връзка. Надявам се този министър да ме опровергае", добави той.

Той коментира още, че „всяко правителство започва с надежда – това е кредитът на доверие. Въпросът е колко дълго време може да поддържа тази надежда с конкретните си действия".

По думите му най-големият риск при съдебната реформа е „подмяна на едни зависими лица с други зависими лица".

„Трябва да е сигурно, че ако се появи като кандидат някой, който има „скелети в гардероба", ще има достатъчно време и процедурата ще позволява това да се види и този човек да стане неприемлив", допълни Денков.

Той призова новите управляващи да не размиват отговорността, защото според него в момента се „разтяга във времето възможността да започнат реално да се разследват хора като Пеевски и Борисов и който и да е друг, който е нарушил законът".

По отношение на правителството той каза: „Част от спекулациите са свързани със състава на правителството. Там има хора, които действително изглеждат странни". Денков цитира свой колега, според когото кабинетът „прилича на миш-маш".

Като второ спорно назначение Денков посочи министъра на земеделието Пламен Абровски.

„Това, което знаме, е, че той много упорито беше предлаган още в първото правителство на Кирил Петков за земеделски министър и не беше приет, защото защитаваше много активно частните фирми на „Капитан Андреево". Контролът върху този пункт е контрол върху контрабанда – на наркотици, на стоки, на оръжие", каза Денков.

„Той се опитваше да пречи на усилията ни да бъдат премахнати частните фирми от контрола на входа на „Капитан Андреево" и да бъдат заместени от държавни структури", допълни Николай Денков.