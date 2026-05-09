Издигнаха знамето на ЕС пред президентството за Деня на Европа (Снимки)

С издигане на знамето на Европейския съюз пред сградата на президентската институция бе отбелязан Денят на Европа.

На церемонията присъстваха президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, кметът на София Васил Терзиев, министри, депутати, представители на религиозни общности, общественици. Издигнаха знамето на ЕС пред президентството за Деня на Европа СНИМКА: Николай Литов

Държавният глава прие почетния караул на Националната гвардейска част. Бяха изпълнени и химните на България и на Европейския съюз.

По-рано днес президентът Илияна Йотова и премиерът Румен Радев поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в София в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма. Издигнаха знамето на ЕС пред президентството за Деня на Европа СНИМКА: Николай Литов