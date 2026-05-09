ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайското МВнР: Близкият изток е в критична фаза ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22815469 www.24chasa.bg

Арестуван да шофира дрогиран в Асеновград и за домашно насилие получи условни присъди

Ваня Драганова

[email protected]

672
Районният съд в Асеновград

Ще има пробация и за двете престъпления

42-годишен асеновградчанин попадна 2 пъти в ареста за десетина дни за различни престъпления.

На 26 февруари т. г. той бил засечен да шофира мерцедеса си на коктейл от наркотици - кокаин, амфетамин и метамфетамин. У него било открито и малко количество дрога.

Бил освободен след 24 часа и на 6 март арестуван отново - този път за домашно насилие, защото причинил на своя близка лека телесна повреда - оток на челото, охлузване на долната устна и кръвонасядания по тялото. 

Изправен пред Районния съд в Асеновград, признал вината си и договорил 11 месеца условно за шофирането под въздействието на наркотици и 23 месеца без книжка. Изпитателният срок е 3 години, ще трябва да плати и стойността на колата от 3825 евро, защото не е негова. Наказанието за второто престъпление е 1 година пробация.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград. 

Районният съд в Асеновград

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)