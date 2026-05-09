Арестуван да шофира дрогиран в Асеновград и за домашно насилие получи условни присъди

Ще има пробация и за двете престъпления

42-годишен асеновградчанин попадна 2 пъти в ареста за десетина дни за различни престъпления.

На 26 февруари т. г. той бил засечен да шофира мерцедеса си на коктейл от наркотици - кокаин, амфетамин и метамфетамин. У него било открито и малко количество дрога.

Бил освободен след 24 часа и на 6 март арестуван отново - този път за домашно насилие, защото причинил на своя близка лека телесна повреда - оток на челото, охлузване на долната устна и кръвонасядания по тялото.

Изправен пред Районния съд в Асеновград, признал вината си и договорил 11 месеца условно за шофирането под въздействието на наркотици и 23 месеца без книжка. Изпитателният срок е 3 години, ще трябва да плати и стойността на колата от 3825 евро, защото не е негова. Наказанието за второто престъпление е 1 година пробация.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград.