Надежда Нейнски: Андрей Гюров би бил добър кандидат за президент

Изпитвам голям респект към Андрей Гюров. Той има много ясна визия за националния интерес и успя да създаде „звезден екип". Гюров би бил една добра кандидатура за президент. Това заяви министърът на външните работи в служебния кабинет "Гюров" Надежда Нейнски по NOVA.

Запитана дали тя самата би приела да бъде вицепрезидент, Нейнски коментира, че това са много сложни решения и зависят от много обстоятелства.

„Тази тема пред мен не стои в момента, никой не е водил разговор с мен. Но една общност трябва да прецени мъдро обстоятелствата, за да стигне до победа. Президентските избори могат да бъдат фокусът и смисълът на демократичната общност", коментира Нейнски.

Тя изрази предпазливост относно бъдещите действия на новата власт. „Знаем позициите на бившия президент Румен Радев, но тепърва ще видим действията на министър-председателя Румен Радев. Дипломацията е изкуство да защитаваш интересите си, без да губиш уважението на съюзниците. Всяка грешка може да бъде плащана от поколения след нас", заяви тя.

По повод критиките за 10-годишното споразумение с Украйна, Нейнски внесе уточнение: „Това не е договор, а меморандум за намерения. Разглеждайте го като рамка или врата, през която можем да влезем, а можем и да не влезем. Това е дългосрочна инвестиция в доверие, а не икономическа тежест за България". Тя допълни, че оттеглянето от подобни стратегически партньорства би имало тежки последици за сигурността на страната в сложния геополитически момент.

Бившият министър коментира и данните на Евробарометър, според които част от българите са против санкциите срещу Русия. Според нея това е резултат от манипулация и дезинформация. „Когато умишлено не информираш обществото и създаваш страх от война, без да разясняваш смисъла на членството ни в демократичните съюзи, се получава такъв рефлекс", посочи Нейнски.

Надежда Нейнски очерта три ключови теста за управлението през следващата година и половина: частичните местни избори, президентските и редовните местни избори.