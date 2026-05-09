За последното денонощие 11 са пострадали при катастрофи

За последното денонощие 11 души са пострадали при 14 по-тежки пътнотранспортни произшествия в страната, съобщават от МВР на сайта си.

В София са регистрирани две тежки и 19 леки пътни произшествия, при които двама души са пострадали, предава БТА.

От началото на месеца в България са станали 126 тежки катастрофи, при които са загинали 12 и са ранени 151 души.

Данните от началото на годината показват, че тежките катастрофи са 1836, при които 139 души са загинали и 2285 са ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. са отчетени 17 повече загинали участници в движението по пътищата.