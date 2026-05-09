Димитър Николов: Целият бургаски регион спечели от домакинството на Джиро д`Италия

Кметът на Бургас Димитър Николов поздрави участниците и организаторите на 109-ото издание на колоездачната обиколка на Италия - Джиро д'Италия, минути преди старта на втория етап от крайморския град до Велико Търново, предава БТА.

„Искам да благодаря на нашите италиански партньори за перфектната организация на състезанието. Бургас пожелава успех на всички участници", заяви Николов. Той добави, че вчерашният открит етап е преминал успешно: „Справихме се много добре в откриващия етап от Несебър до Бургас. За щастие падането на финала се размина без сериозни наранявания".

Кметът подчерта, че домакинството на престижното състезание е от полза за целия регион.

„Всички спечелиха от това състезание – не само Несебър, Бургас и Созопол, а целият ни регион. Спечелиха и всички любители на колоездачния спорт", каза Николов.

Победител в първия етап от Несебър до Бургас стана французинът Пол Мание от отбора Соудал Куик-Степ. Той спечели с финален спринт дистанцията от 147 километра по черноморското крайбрежие - предимно равнинно трасе, с време 3 часа, 21 минути и 8 секунди.

На второ и трето място финишираха Тобиас Лунд Андерсен (Дания) и Итън Върнън (Великобритания). Соченият за фаворит Джонатан Милан (Италия) остана четвърти, след като 700 метра преди финала масово падане в колоната ограничи реалните претенденти за победата до едва десетина колоездачи. Останалите преследвачи и цялата основна група бяха класирани с времето на победителя.

Милан поведе с най-много точки от основната група при междинния спринт, но Мание показа хладнокръвие и издръжливост при финалния и записа първа етапна победа в Гран тур.

Днешният втори етап от Бургас до Велико Търново е с дължина 221 километра.