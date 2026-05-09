Крум Зарков: 9 май е ден на победа, ден на памет, ден на съвест

„9 май е денят, в който човечеството изтръгна Европа от мрака на нацизма. Затова без Деня на победата нямаше да е възможен Денят на Европа. Не и на свободна Европа".

Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков. Днес той отбеляза празника, полагайки цветя на Паметника на Незнайния воин, съобщават от пресцентъра на партията.

По неговите думи тази победа е била платена с кръвта на милиони от антихитлеристката коалиция, водена от СССР, САЩ и Великобритания.

„Със саможертвата на войници, партизани, антифашисти, обикновени хора. С безбройните жертви на антифашистката съпротива, включително и в България", отбелязва Зарков.

Той акцентира върху ролята на антифашизма: „Антифашизмът не е лозунг от миналото. Антифашизмът е паметта за онези, които имаха смелостта да се изправят срещу злото, когато то маршируваше с униформи, знамена и омраза.

Когато е изглеждало непобедимо. Това е паметта за хората, които отказаха да се преклонят пред страха и платиха за това с живота си.".

Председателят на БСП предупреди, че днес тази памет е под атака: „Кога по конюнктурни дребно-политически причини, кога - и това е по-опасно - за да

създадат предпоставки за реабилитация на човеконенавистната идеология на нацистите. Има обаче истини, които сме длъжни да защитим. От чуковете и багерите, рушащи паметници, но и от пропагандата на фашистките апологети. И

тази истина е, че Европа беше спасена от нацизма с цената на нечовешка саможертва. 27 милиона са само съветските граждани, загубили живота си в тази

борба.".

Зарков бе категоричен, че антифашизмът е и трябва да остане моралният фундамент на следвоенна Европа. „Защото, когато обществото започне да

забравя ужаса на фашизма, той намира начин да се върне – чрез езика на омразата, чрез ненавистта към различните, и в крайна сметка, чрез насилието.",

посочва той.

„9 май е ден на победа, ден на памет, ден на съвест. Поклон пред всички, които победиха хитлерофашизма и не позволиха Европа да остане в мрак. Вечна памет за онези, които платиха нашата свобода с живота си.Честит Ден на победата!

Честит Ден на Европа!", завършва Крум Зарков.