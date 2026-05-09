Лена предложила: Плащаш 100 хил. лв., ако напуснеш коалицията на ПП

Настимир Ананиев контрирал с 1 000 000

Лидерът на "Волт" разказва за първото споразумение от 2021 г.

Лена Бориславова предложила неустойка от 100 хил. лв., ако някоя от партиите напусне коалицията с "Продължаваме промяната" през 2021 г.

За това разказа във фейсбук лидерът на "Волт" Настимир Ананиев - една от 3-те партии, част от ПП в тогавашната коалиция. Самият той предложил сумата при напускане да бъде 1 млн. лв., защото 100 хил. са "джобните за деня на лошите". Идеята му била възприета.

"Не съм сигурен дали повече от вас знаят, но в коалиция „Продължаваме Промяната" имаше 3 партии, както и в коалиция „Демократична България" - там също бяха три партии", написа лидерът на политическа партия "Волт" Настимир Ананиев.

Той разказва, че още в началото при създаването на "Продължаваме Промяната" се включват „Волт" и "Средна европейска класа", а по-късно и други партньори. Провеждат се сложни преговори за коалиционни споразумения, включително условия, неустойки и разпределение на субсидии, които макар да изглеждат технически, всъщност отразяват недоверие и несигурност между партньорите според него.

Паралелно с това и в „Демократична България" се развива подобна динамика между съставните ѝ партии – ДСБ, „Да, България" и „Зелено движение". С времето вътрешните отношения се влошават, особено след промени в ръководствата и начина на вземане на решения, което води до усещане за изолация на по-малките партньори и натрупване на конфликти, посочва той.

Ананиев допълва, че с развитието на политическите процеси част от малките партии започват да отпадат или да биват изолирани от коалиционните решения. „Зелено движение" и СЕК напускат, а „Волт" остава в по-странична позиция, въпреки че формално подкрепя коалицията, твърди той.

Според него в крайна сметка първоначалната идея за силно обединение се разпада под тежестта на вътрешни противоречия, липса на равнопоставеност и политически разриви между участниците, като до 2026 г. коалиционният проект вече е силно фрагментиран и разделен.

Ето какво гласи целият му пост:

Първо дойдоха за комунистите, аз мълчах.

Да, почти всеки е чувал стихотворението на Нимьолер.

Много е адекватно за много житейски ситуации, но важи и в пълна сила за политиката.

Не съм сигурен дали повече от вас знаят, но в коалиция „Продължаваме Промяната" имаше 3 партии, както и в коалиция „Демократична България" - там също бяха три партии.

Коалиция ПП беше формирана от „Волт" и „Средна Европейска Класа" (СЕК). По време на преговорите казах на Кирил и Асен, че е добре да се добави още една партия за всеки случай, защото когато коалицията е формирана само от две партии и една от двете си тръгне, коалицията изчезва и не може да участва в избори (даже и вече да се е регистрирала за тях).

В интерес на истината знаех, че „Волт" няма да се откаже, но не бях сигурен в СЕК. На преговорите бяха Лена и Никола Минчев, които нямаха голям опит в политически преговори, но като адвокати трябваше да договорят коалиционното споразумение. Те предложиха 100 000 лева неустойка за формацията, която развали коалицията. Това беше наивно, тъй като това са обикновено джобните за деня на "лошите".

Предложих им да ги направят 1 000 000 лева, за да се чувстват още по-сигурно. И те вдигнаха неустойката.

„Волт" имаше три условия - запазване на евроатлантическия път на България, без коалиции с ГЕРБ, ДПС и „Възраждане" и конкретни политики да се включат в програмата на коалицията.

Не сме се пазарили нито за места, нито за субсидия. По-късно, когато трябваше да се подпише анекс за субсидията, Асен ми каза, че предлагат по 5% на партия, а останалите да останат за ПП. Съгласихме се без да се пазарим. Ако се бяхме пазарили, съм сигурен, че можехме да договорим и 10%, но това никога не ни е било целта.

Малко по-късно към коалицията беше добавено и „Политическо движение Социалдемократи" на Елена Нонева (все пак ме бяха послушали за трета партия), които бяха определени да получат частта на ПП.

След известно време се оказа, че в „Социалдемократи" има някакви проблеми с техните вътрешни органи и начина на разпределяне на субсидията - тогава частта от субсидията, полагаща се на ПП, мина към „Волт".

След като ПП беше учредена като партия, тя стана третата партия на мястото на „Социалдемократите".

ДБ се състоеше от три партии - ДСБ, „Да, България" и „Зелено движение". Много хора не правят разлика и смятат, че ДБ си е един субект, но това не е така и много от проблематиките в коалицията идваха по тази линия.

Оказа се, че ДСБ и „Да, България" работят добре с Владо Панев и Борислав Сандов, които тогава оглавяваха като съпредседатели „Зелено движение", но след като той загуби вътрешните избори и за съпредседатели бяха избрани Даниела Божинова и Тома Белев, взаимоотношенията охладняха и освен драмите между двете коалиции, формиращи ПП-ДБ, имаше и немалко драми в самата коалиция ДБ.

Много пъти Даниела Божинова ме молеше за информация какво се случва в коалицията, тъй като нейните партньори от ДСБ и „Да, България" я държали на тъмно, не я канели на срещи с ПП и във форматите, където се взимат решенията.

Между другото, опитайте се намерите снимка с председателите на шестте партии от коалицията ПП-ДБ, има такива правени, но в медиите се пускаха само такива на "избрани".

Елитарността в ДБ е едно най-дразнещите и отблъскващи неща, и докато не се адресира и промени, резултата ще е "шест-седем" както казват тинейджърите.

Истината е, че ДСБ и „Да, България" предлагат на „Продължаваме Промяната" след края на 49-то НС („сглобката") да не подпишат с трите малки партньори, защото вече не са им нужни, а и трите малки партньора - "Волт", СЕК и „Зелено движение" - са твърдо против работа с ГЕРБ и ДПС. ДБ "отстраняват" „Зелено движение" (на 15 април 2024 г.) малко преди подписването на споразумението за явяването на коалицията за 50-то НС, а една седмица по-късно и СЕК (на 23 април 2024 г.) си тръгват от коалицията. ПП се "сборват" единствено за „Волт", като отказват да разпишат без нас. В деня на разписването на споразумението имаше 4-часов дебат на „Кърниградска" по тази тема.

Ако гледате времевата линия, на 10 април прокуратурата и ПИК нахлуха в моя офис с твърденията, че ме разследва белгийската прокуратура. (имам един офис, а не два както тръбяха тогава). По-късно се оказа, че това е класическо милиционерско мероприятие - нито българската, нито белгийската прокуратура ме разследват и никога не съм викан на разпит, но това ще е тема на друг пост.

На следващите избори все пак ДБ успяват, след много интриги и други действия, за които ще разкажа в отделен пост.

През септември 2024 г. става ясно, че ПП, ДСБ и „Да, България" са провели преговори за явяване на изборите за 51-ото НС без участието на „Волт".

„Волт" все пак събра над 4500 подписа и се регистрира за изборите, но реши да не регистрира листи, като по този начин отпадна от изборите за 51-ото НС. Също така призова да се гласува преференциално за кандидати от коалиция ПП-ДБ.

От голяма коалиция и знак за обединение през 2022г., до разцепването на ПП и ДБ през 2026г. Има още какво да се разказва, но остава за друг път.