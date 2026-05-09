Велислава Петрова: Денят на Европа е символ на мира, единството и общите европейски ценности

Снимка: Сайт на МвнР.

По повод 9 май – Деня на Европа, министърът на външните работи Велислава Петрова изпрати поздравително писмо до министрите на външните работи на държавите-членки на Европейския съюз.

В обръщението си министър Петрова подчертава, че Денят на Европа е символ на мира, единството и общите европейски ценности, съобщиха от Министерството на външните работи.

„Това е ден, в който да отдадем почит към солидарността и сътрудничеството на нашия континент в името на благоденствието на нашите държави и граждани", посочва тя.

Първият ни дипломат акцентира и върху значението на партньорството и съвместните усилия за справяне със съвременните предизвикателства пред Европа. Велислава Петрова отбелязва още, че България остава отговорен и предвидим партньор в европейското семейство и е твърдо ангажирана с напредъка по общите европейски приоритети, включително защитата на демократичните ценности, укрепването на сигурността, насърчаването на устойчивото развитие и просперитетa на всички европейски граждани.

В заключение министърът на външните работи изразява готовност за активно и ползотворно сътрудничество с партньорите от ЕС за „по-силен, по-устойчив и ориентиран към бъдещето Европейски съюз".

