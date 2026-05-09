Андрей Гюров: Горд съм, че имах възможност да служа като ваш министър-председател

Горд съм, че имах възможност да служа като ваш министър-председател. Това написа във фейсбук бившият служебен премиер Андрей Гюров. Той добави, че желанието му било на първо място да даде пример на децата си как може да изглежда страната.

"Приех тази отговорност с мисълта да дам пример първо на собствените си деца как може да изглежда България. Как трябва да работи едно правителство, макар и служебно и с кратък хоризонт на действие", допълни Гюров.

"Ние не бяхме просто наблюдатели по време на преход. Водехме се не от това колко седмици имаме, а как да бъдат изпълнени със смисъл и завършени с достойнство. Ние не можехме да ви разочароваме. Не се огънахме. Не се прибрахме", заяви още той.

Гюров добави още, че в процеса на работа с екипа му са се превърнали в отбор. "В динамиката на работата от непознати се превърнахме в отбор. От отбор - в институция. Институция, на която хората вярват. Това го доказахте като отидохте да гласувате - с усещането за истинска свобода - държавата не беше над хората, а до тях", добави той.

"През тези седмици често не бях физически до моите деца, но им дадох примера как отговорности се носят с вдигната глава и достойнство. Направих го и ще продължа да го правя", завърши Гюров.