Издирван мъж от Перник е открит край жп линията в Дупница, има опасност за живота му

Мъжът на 71 години от Перник, обявен по-рано днес за издирване от Второ районно управление по молба на негови близки, е открит, но той е в критично състояние.

Това съобщи за БТА регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов.

Мъжът е бил намерен около 4:30 ч. тази сутрин в района на железопътната линия в Дупница. По първоначални данни вероятно е бил блъснат от влак, тъй като се е движел в близост до релсите.

Пострадалият е транспортиран незабавно в болнично заведение, където е претърпял операция. Състоянието му остава критично и има опасност за живота му, каза Алексов.

По данни на близките му страда от деменция и е дезориентиран за време и място.

По случая служители на полицията в Дупница са образували досъдебно производство. Разследването продължава.