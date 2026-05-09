ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай стартира мащабен план за интеграция между из...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22816503 www.24chasa.bg

Издирван мъж от Перник е открит край жп линията в Дупница, има опасност за живота му

1476
Снимка: Областна дирекция на МВР – Перник.

Мъжът на 71 години от Перник, обявен по-рано днес за издирване от Второ районно управление по молба на негови близки, е открит, но той е в критично състояние.

Това съобщи за БТА регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов.

Мъжът е бил намерен около 4:30 ч. тази сутрин в района на железопътната линия в Дупница. По първоначални данни вероятно е бил блъснат от влак, тъй като се е движел в близост до релсите.

Пострадалият е транспортиран незабавно в болнично заведение, където е претърпял операция. Състоянието му остава критично и има опасност за живота му, каза Алексов.

По данни на близките му страда от деменция и е дезориентиран за време и място.

По случая служители на полицията в Дупница са образували досъдебно производство. Разследването продължава.

Снимка: Областна дирекция на МВР – Перник.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)