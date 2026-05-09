ДСБ за посещението на Митрофанова на Альоша: Русия използва съветските паметници за пропаганда

Честване на 9 май на Альоша. Снимка: Никола Михайлов

"Днешното посещение на руския посланик в България Елеонора Митрофанова пред монумента на окупационната Червена армия - „Альоша" в Пловдив, е не просто дипломатически акт или историческо възпоменание. То е поредна демонстрация на опита на съвременна Русия да използва съветските паметници като инструмент на политическо влияние, пропаганда и хибридно въздействие върху българското общество." Това се казва в декларация на ДСБ - Пловдив. 

В нея се подчертава, че България е сред страните, признати за загубили войната именно с участието и гласа на СССР. "Да се чества безкритично т.нар. „Ден на победата" означава да се игнорира националният интерес и историческата истина. Това не е ден на българска победа. Това е дата, след която България попада в сферата на съветския тоталитарен контрол за десетилетия напред", заявяват още от ДСБ.

И припомнят, че още в началото на 2024 г. са предложили паметникът на съветската армия да бъде преместен от централното си място над града.

