Задържаха 26-годишен, буйствал с пистолет и мачете в казино в Лом

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

26-годишен жител на Лом е нахлул въоръжен в игрална зала в града. Той размахвал пистолет и нож тип "мачете", съобщават от полицията.

Крупие в игрална зала в Лом подал сигнал до полицията в града, че малко след 1.00 часа след полунощ вчера в залата влязло неадекватно лице, което размахвало пистолет и нож тип "мачете". Пристигналите на място полицаи задържали 26-годишен от Лом.

В хода на разследването станало ясно, че същата вечер в село Комущица, община Якимово, това лице спряло на улицата кола, управлявана от 19-годишен. След заплаха принудил шофьора да го закара до Лом.

Униформените иззели пистолета и ножа, който се оказал пластмасов. 26-годишният ломчанин е задържан в ареста на полицията, където повредил част от мазилката. Впоследствие мъжът е настанен в психиатрично отделение на болницата в Лом.

По случая е образувано досъдебно производство.