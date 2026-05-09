ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай стартира мащабен план за интеграция между из...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22816613 www.24chasa.bg

Задържаха 26-годишен, буйствал с пистолет и мачете в казино в Лом

1112
Пистолет СНИМКА: Pixabay

26-годишен жител на Лом е нахлул въоръжен в игрална зала в града. Той размахвал пистолет и нож тип "мачете", съобщават от полицията. 

Крупие в игрална зала в Лом подал сигнал до полицията в града, че малко след 1.00 часа след полунощ вчера в залата влязло неадекватно лице, което размахвало пистолет и нож тип "мачете". Пристигналите на място полицаи задържали 26-годишен от Лом.

В хода на разследването станало ясно, че същата вечер в село Комущица, община Якимово, това лице спряло на улицата кола, управлявана от 19-годишен. След заплаха принудил шофьора да го закара до Лом.

Униформените иззели пистолета и ножа, който се оказал пластмасов. 26-годишният ломчанин е задържан в ареста на полицията, където повредил част от мазилката. Впоследствие мъжът е настанен в психиатрично отделение на болницата в Лом.

По случая е образувано досъдебно производство.

Пистолет СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)