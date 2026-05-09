Задържаха 26-годишен, буйствал с пистолет и мачете в казино в Лом

26-годишен жител на Лом е нахлул въоръжен в игрална зала в града. Той размахвал пистолет и нож тип "мачете", съобщават от полицията.
Крупие в игрална зала в Лом подал сигнал до полицията в града, че малко след 1.00 часа след полунощ вчера в залата влязло неадекватно лице, което размахвало пистолет и нож тип "мачете". Пристигналите на място полицаи задържали 26-годишен от Лом.
В хода на разследването станало ясно, че същата вечер в село Комущица, община Якимово, това лице спряло на улицата кола, управлявана от 19-годишен. След заплаха принудил шофьора да го закара до Лом.
Униформените иззели пистолета и ножа, който се оказал пластмасов. 26-годишният ломчанин е задържан в ареста на полицията, където повредил част от мазилката. Впоследствие мъжът е настанен в психиатрично отделение на болницата в Лом.
По случая е образувано досъдебно производство.