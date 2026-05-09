Зам.-шеф на депутатите от "Прогресивна България" до Митрофанова на Альоша в Пловдив

На паметника на Съветската армия редом с руския консул Георги Гергов бяха и активисти от БСП

Победата във Втората световна война е не само триумф, но и символ на мъката на стотици хиляди семейства, чиито близки никога не са се завърнали у дома. Това заяви руският посланик Елеонора Митрофанова на паметника на Съветската армия в Пловдив, известен като Альоша. "Днес, десетилетия по-късно сме изправени пред нов проблем. Не само опити за преписване на миналото, а и постепенна загуба на лична връзка с него. Последните ветерани си отиват, а с тях и живата памет. Ако не се съхранява съзнателно, тя се заменя с опростени схеми и политически интерпретации", каза Митрофанова. И обясни, че все по-често ставаме свидетели как хрониката на Втората световна война се трансформира в "набор от удобни тези", като неудобните факти се заличават. "Но историята не търпи опростяване. Тя изисква прецизност и уважение", отсече тя.

Руската посланичка отново припомни, че през последните години десетки символи на съветските войници в Източна Европа са били премахнати, като спомена и МОЧА в София. "Всеки един такъв обект е повече от камък или бронз. Той е точка на паметта. Като го разрушаваме, ние не променяме миналото, а прекъсваме връзката си с него", каза Митрофанова.

По думите ѝ победата от 1945 г. е "фундамент на следвоенната система на сигурност в Европа" и тогава са били създадени международни механизми, опазващи мира с десетилетия. "Отслабването на тези механизми днес не е абстрактен проблем, а пряк риск от повтаряне на грешки, за които човечеството вече е платило висока цена", заяви посланичката на Русия. За нея е важно опазването на паметниците, честното преподаване на историята и готовността да се чуем едни други, дори когато позициите ни се различават.

"В крайна сметка Денят на победата не е само за миналото. Той поставя въпроса за избора, който правим днес - да заложим на конюнктурната политическа коректност или да останем верни на истината", каза Елеонора Митрофанова.

Посланик Елеонора Митрофанова и почетния консул на Русия в Пловдив Георги Гергов Снимка: Никола Михайлов

Тя прочете писмо от дъщерята на Алексей Скурлатов, войника, прототип на Альоша. И благодари на пловдивчани, които след повече от 80 г. "пазят грижливо спомена на героите, освободили Европа от фашизма". Словото й беше посрещнато с аплодисменти.

Преди нея говори социологът проф. Иво Христов. "Аз лично бе съм вярвал, че ще доживея ден, в който отново ще бъде поставено под голям въпрос не просто участието на Русия, на Беларус, на съветските народи, не просто решителната роля на Съветския съюз и на руския свят в разгрома на фашизма. Поставено е под въпрос бъдещето на славянството. Отново, след 70 г.", каза той.

На поклонението, организирано от почетния консул на Русия в Пловдив Георги Гергов, се бяха събрали доста хора. Сред официалните гости бяха Галин Дурев, зам.-председател на парламентарната група на "Прогресивна България", шефът на Общинския съвет в Садово Атанас Телчаров, проф. Светлана Шаренкова, ръководител на "Форум България - Русия", проф. Димитър Иванов от УниБИТ, Валери Жаблянов, Калоян Паргов, Ваня Добрева и Калин Милчев от БСП.