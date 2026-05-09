Само за ден: МВР състави 4 хиляди фиша и близо 400 акта за нарушения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

13 379 моторни превозни средства и 16 381 водачи и пътници са били проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на закона за движението по пътищата през изминалия ден.

Съставени са 4002 фиша и 389 акта за установени административни нарушения, съобщават от прсцентъра на МВР. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 14 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 6 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 3, двама са отказали тестване.