Продавачи на сувенири в Стария Пловдив: Малко са хората на "Вино и гурме", има обяснение (Снимки)

Улиците на Стария Пловдив са изпълнени с хора, но продавачи на сувенири в резервата отбелязват спад за "Вино и гурме". Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Поскъпналият живот и високите цени у нас причина за намалелите посетители

С чаши в ръка вървят по калдъръма на Стария Пловдив хора от всякакви възрасти и сладко отпиват. Преси и Алин току–що са излезли от "Конюшните на царя" и се насочват към къща "Бирдас", за да дегустират от поредните изби. Те са пристигнали снощи от София с двете си деца и са отседнали в апартамент. Дошли са специално за дефилето "Вино и гурме". 

Впечатлени са от атмосферата на архитектурния резерват и като цяло от града. Семейството е отделило немалка сума за развлечението. "Струва ски, много е хубаво", не пести хвалби за Пловдив Преси.

Въпреки оживлението в Стария град продавачи на сувенири на улица "Съборна" отбелязват, че посетителите на "Вино и гурме" са доста по–малко. "В други години не можеше да се разминеш от хора, сега не е така. И това има своето обяснения – поскъпналият живот у нас и високите цени в магазините карат хората да се въздържат от подобни развлечения", казва продавачката.

Думите й потвърждава момиче, което за трета година е на информационен щанд, където се продават жетони за дегустации. Те вървят от 4 до 10 евро според това колко чаши ще отпиеш. "Действително потокът е по–слаб. В петък валя доста дъжд. Днес все още не е рукнало. А и туристите, които вървят по Стария град, не влизат в къщите да дегустират, защото туроператорите не им отпускат достатъчно време", каза момичето.

"Хубаво е, но има още какво да се желае. И това е обслужването", коментира семейство, седнало да обядва в едно от заведенията на Стария град. Дълго време чакаха сервитьор, най–накрая след половин час той склони да дойде. Поръчаха. Но минава половин час няма салати, няма вода, няма питие. По едно време келнерът донесе част от поръчката. "А къде ми е узото", попита мъжът. "Узо ли? Аз изобщо не съм го поръчал", оправда се сервитьорът. Чак на третото напомняне, че трябва да донесе и вода, най–после я поднесе.

В двора на старинните къщи има хора, които дегустират. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Улиците на архитектурния резерват не са така препълнени, както други години. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Ценното на фестивала е, че участват и малки непознати изби, които предлагат интересни вина, отбелязват посетители. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Сред дегустаторите се чува и чужда реч. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Атмосферата на Стария Пловдив впечатлява посетителите. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Има хора, но не е като други години, констатират дори служители, които дават жетони. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
В двора на къща "Бирдас" има посетители да дегустират. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
"Вино и гурме" в Пловдив. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Чужди туристи вървят по калдъръма в Стария град. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

