Продавачи на сувенири в Стария Пловдив: Малко са хората на "Вино и гурме", има обяснение (Снимки)

Поскъпналият живот и високите цени у нас причина за намалелите посетители

С чаши в ръка вървят по калдъръма на Стария Пловдив хора от всякакви възрасти и сладко отпиват. Преси и Алин току–що са излезли от "Конюшните на царя" и се насочват към къща "Бирдас", за да дегустират от поредните изби. Те са пристигнали снощи от София с двете си деца и са отседнали в апартамент. Дошли са специално за дефилето "Вино и гурме".

Впечатлени са от атмосферата на архитектурния резерват и като цяло от града. Семейството е отделило немалка сума за развлечението. "Струва ски, много е хубаво", не пести хвалби за Пловдив Преси.

Въпреки оживлението в Стария град продавачи на сувенири на улица "Съборна" отбелязват, че посетителите на "Вино и гурме" са доста по–малко. "В други години не можеше да се разминеш от хора, сега не е така. И това има своето обяснения – поскъпналият живот у нас и високите цени в магазините карат хората да се въздържат от подобни развлечения", казва продавачката.

Думите й потвърждава момиче, което за трета година е на информационен щанд, където се продават жетони за дегустации. Те вървят от 4 до 10 евро според това колко чаши ще отпиеш. "Действително потокът е по–слаб. В петък валя доста дъжд. Днес все още не е рукнало. А и туристите, които вървят по Стария град, не влизат в къщите да дегустират, защото туроператорите не им отпускат достатъчно време", каза момичето.

"Хубаво е, но има още какво да се желае. И това е обслужването", коментира семейство, седнало да обядва в едно от заведенията на Стария град. Дълго време чакаха сервитьор, най–накрая след половин час той склони да дойде. Поръчаха. Но минава половин час няма салати, няма вода, няма питие. По едно време келнерът донесе част от поръчката. "А къде ми е узото", попита мъжът. "Узо ли? Аз изобщо не съм го поръчал", оправда се сервитьорът. Чак на третото напомняне, че трябва да донесе и вода, най–после я поднесе.