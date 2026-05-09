Васил Терзиев предлага Столична община да придобие скулптурите от паметника на Съветската армия

Кметът на София Васил Терзиев предлага Столичната община да придобие скулптурните композиции от паметника на Съветската армия.

Монументът беше демонтиран преди няколко години след дълъг обществен и политически процес, което поставя под съмнение последователността на институционалните решения и логиката на цялата операция.

10 дни след предсрочните парламентарни избори кметът Терзиев внася доклад на 29 април 2026 г. с искане държавата да прехвърли собствеността върху скулптурите на Столичната община, която ще организира обществено обсъждане за тяхното бъдещо експониране като част от културната памет на града, съобщава БГНЕС. Решението ще бъде разгледано от Столичния общински съвет на 14 май, като на практика се очертава дебат не просто за собственост, а за това дали и в какъв вид подобни монументи трябва да съществуват в съвременна София.

Фигурите от паметника бяха демонтирани през декември 2023 г. след дълго натрупван обществен и политически натиск. Процесът беше възприет от част от обществото като късно, но необходимо освобождаване на публичното пространство от символ на тоталитарна епоха, докато други го определиха като спорен акт на „заличаване на история". Оттогава скулптурите се съхраняват в хале в село Лозен, извън публичен достъп, което допълнително затвори символичната страница на монумента.