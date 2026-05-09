Малко лисиче заседна в пречиствателна шахта в Ихти...

Илияна Йотова ще участва в честването на 150-годишнината на Априлското въстание в Бяла черква

Илияна Йотова СНИМКА: Николай Литов

На 10 май, неделя, държавният глава Илияна Йотова ще участва в честването на 150-годишнината на Априлското въстание в град Бяла черква. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на Бяла черква за град.

В 21.00 часа на площад „11 май" президентът и върховен главнокомандващ ще приеме почетния строй на Националния военен университет „Васил Левски". Държавният глава ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря-проверка. Събитието е част от честванията на годишнината на Априлското въстание, които се провеждат под патронажа на президента.

