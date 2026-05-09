Младоженци първи пресякоха финала на Джирото във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

6044
Младоженците на Джирото в Търново. Снимка: Дима Максимова

Младоженци първи пресякоха финала във Велико Търново на втория етап от Джирото. Двойката премина последните метри от маршрута на колоездачите между ритуалнатазала и театъра и под арката получи поздрави от кмета Даниел Панов.

Той се снима с тях, а под възгласите на събралата се публика "Горчиво"имаше и първа брачна целувка. След това Панов приветства на италиански хилядите фенове и организационния екип, вече заели места покрай огражденията. Панов изказа увереност, че домакинството на световното събитие и финалът в старата българска столица ще прославят България. 

Въпреки дъжда и хладното време в града обстановката е празника, а подготовката - на ниво. Транспаранти, огромна розова фланелка и знамена красят крепостните стени на Царевец и се спускат дори от Патриаршията на върха. Заведенията са пълни, а навсякъде се чува чужда реч. Около 40 хиляди гости се очаква в Търново за събитието, включително фенове на колоезденето от Румъния и Турция.

