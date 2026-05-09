Младоженци първи пресякоха финала на Джирото във Велико Търново

Младоженци първи пресякоха финала във Велико Търново на втория етап от Джирото. Двойката премина последните метри от маршрута на колоездачите между ритуалнатазала и театъра и под арката получи поздрави от кмета Даниел Панов.

Той се снима с тях, а под възгласите на събралата се публика "Горчиво"имаше и първа брачна целувка. След това Панов приветства на италиански хилядите фенове и организационния екип, вече заели места покрай огражденията. Панов изказа увереност, че домакинството на световното събитие и финалът в старата българска столица ще прославят България. Младоженците на Джирото в Търново. Снимка: Дима Максимова

Въпреки дъжда и хладното време в града обстановката е празника, а подготовката - на ниво. Транспаранти, огромна розова фланелка и знамена красят крепостните стени на Царевец и се спускат дори от Патриаршията на върха. Заведенията са пълни, а навсякъде се чува чужда реч. Около 40 хиляди гости се очаква в Търново за събитието, включително фенове на колоезденето от Румъния и Турция.