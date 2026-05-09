Трима са задържани за побой в София, май нападнали участници в "Безсмъртния полк"

Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Трима души са задържани за побой в столицата, пише БТА. Инцидентът е станал в района на спирка на бул. "Арсеналски" и бул. "Черни връх".

По-рано днес лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов написа във Фейсбук, че трима са нападнали участници в "Безсмъртния полк в София" и има пострадали.

Костадинов написа, че единият от пострадалите се казва Николай Христов и е с разцепена глава. Той е опитвал да защити младежи, които са били нападнати. Пострадал е още един човек, който е в болница с комоцио. По информация на Костадинов нападателите са били с маски и въоръжени с прътове.

От СДВР уточняват, че инцидентът не е станал по време на шествието.

