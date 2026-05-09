Химнът на Европа прозвуча точно в 12 часа днес в Монтана

И Монтана се присъедини към инициатива на Представителството на Европейската комисия в България за Деня на Европа - в цялата страна точно в 12 часа духови оркестри едновременно да изпълнят европейския химн на централни обществени места.

Духовият оркестър "Каподистриас" от Корфу - Гърция, и Младежкият духов оркестър към ПМПГ "Св. Климент Охридски" - Монтана, изпълниха заедно "Ода на радостта" от Лудвиг ван Бетховен. Пламен Крумов отстъпи на Майкъл Михалопулос дирижирането на съвместното изпълнение. Можете да го чуете на страницата на фестивала: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064405103866

Това събра публика пред централната сцена на 19. Международни празници на духовите оркестри "Дико Илиев" - Монтана, 2026.

Довечера специалните гости на Дико-Илиевите празници от остров Корфу ще изпълнят концертната си програма най-вероятно на сцената на Драматичния театър, защото прогнозата е за проливен дъжд. Програмата пак ще започне с "Ода на радостта".

Подробности за третата фестивална вечер - в прикачения файл.