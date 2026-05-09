Кметът Терзиев ще награди победителя на "Джирото" в София

Кметът на София Васил Терзиев ще награди победителя в "Джиро Д'Италия в столицата. Колоездачите се очаква да финишират в неделя по обяд на площад "Александър Невски". Кметът ще се включи и в любителското велошествие покрай колоездачната обиколка.

Програмата на 10 май ще бъде разнообразна, като един от акцентите в нея е велошествието на столичани "София кара Giro", което ще поведе Васил Терзиев. Ето къде още ще вземе участие кметът на София в рамките на програмата:

14:00 ч. - старт на "София кара Giro" от Орлов мост.

15:30 ч. - парадно велошествие със световни велолегенди (вижте списъка долу) от Орлов мост до арката на финала пред старата сграда на Народното събрание.

Между 16:00 ч. и 16:15 ч. - кметът на София ще поздрави всички под арката на финала.

Между 17:03 и 17:25 ч. - очакваме финалa

Между 17:40 и 17:50 ч. - на сцената (на ул. "15 ноември" между "Ал. Невски" и пл. Народно събрание) ще се проведе официалното награждаване. Кметът Васил Терзиев ще връчи медала на победителя в третия етап. .