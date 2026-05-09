250 ретро коли окупираха Благоевград

Над 250 коли и мотори от различни десетилетия превърнаха пл. „Георги Измирлиев" в Благоевград в своеобразен открит музей. Колекционери от цяла България, Сърбия, Гърция и Северна Македония подредиха своите ретро превозни средства в центъра на града, а жители и гости имаха възможност да се снимат с тях и да се запознаят с историята им.

Участниците и гостите бяха поздравени от кмета на Благоевград Методи Байкушев и зам.-кмета Станислав Кимчев. След срещата си в Благоевград колекционерите се отправиха към следващите дестинации на ретро парада, организиран от Автомобилен и мотоциклетен ретро клуб „Пирин" с подкрепата на Община Благоевград.