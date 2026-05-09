Как се правят грънци и се тъче на стан показаха на "Занаят фест" в Благоевград

Благоевград се превърна в дом на родни традиции, фолклор и майсторство. На пл. "Македония" за поредна година се провежда „Занаят фест", който обединява майстори от различни краища на страната и дава възможност на жители и гости на Благоевград да се потопят в богатството на родните занаяти.

Посетителите и в неделя могат да се докоснат до грънчарство, кожарство, ножарство, кошничарство, калоферска дантела, както и да разгледат автентични народни носии и ръчно изработени сувенири. Демонстрациите на майсторите разкриват умения, предавани през поколения.

В рамките на фестивала Община Благоевград провежда и разяснителна кампания, насочена към разделното събиране на отпадъци и опазването на околната среда