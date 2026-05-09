Мартин Димитров: Радев построи кабинета си така, че властта да е в неговите ръце

"Служебният кабинет седеше много по-добре - хора с ангажименти, мерки и реформи в кратък срок, докато сегашният състав не изглежда убедително, по-скоро е направен така, че огромната власт да е в премиера Румен Радев и той да отговаря за много сектори. Това е обезпокоителна концепция, защото не знам дали той ще се справи с този ход, който е наложил."

Това заяви депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров за новото правителство на Румен Радев пред БНТ.

"Когато министрите не са ярки фигури, които сами да налагат своята политика, повече власт отива в центъра при премиера", обясни Димитров.

Той похвали служебния премиер Андрей Гюров и министрите на правосъдието и на вътрешните работи Андрей Янкулов и Емил Дечев. Подчерта обаче, че няма еднакво висока оценка за всички министри от кабинета "Гюров".

Гюров определи като "отличен премиер", който е поставил началото на съдебната реформа и на модернизация, но все още в ДБ е са започнали процедури по номинации за президент. ПП и ДБ се разделиха в парламента и се регистрираха като отделни парламентарни групи, но имат подписано споразумение за обща кандидатура за президент. Наскоро бившият премиер акад. Николай Денков потвърди, че обсъждат името на Гюров като евентуален кандидат. Той пък не е отричал, че би приел такава покана.

"Той е нещо като идеологически вицепремиер в това правителство. Надявам се позициите му през годините да не отклонят България от европейския ѝ курс, така че ще го следим внимателно", каза той за вицепремиера Иво Христов. От вчера той е в задочна полемика с ДБ, които вчера заговориха за вице по "съветската пропаганда", макар и да не го назоваха. Днес пък пак от ефира на обществената телевизия Христов нарече ДБ "партия с отпаднала необходимост".

Димитров обясни, че няма против ПБ да смени особения управител на "Лукойл" Румен Спецов с човек, на когото имат пълно доверие, за да може да носят пълна отговорност, а те като опозиция ще следят действията му.

Според него е спекулация, че ако се свалят санкциите срещу Русия, цените на петрола ще паднат. Даде пример с Унгария, която продължава да разчита на руски доставки, но цените там са сходни с тези у нас.