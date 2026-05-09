Пловдивчанка системно се напива, зарязва дъщеря си в детски центрове за часове

Наскоро била толкова почерпена, че не успяла да слезе от такси да вземе детето от училище, то е изпратено в дом

Малолетната дъщеря на системно злоупотребяваща с алкохол пловдивчанка е настанена временно в детска къща, но майката си я иска и води дело срещу социалните работници. Детето е под наблюдение още от 2018 г., когато било установено, че то живее в неподходяща среда, майката контактува с много мъже и не може да му осигури финансова стабилност. През май 2020-а бабата по майчина линия подала сигнал, че дъщеря й е открита в неадекватно състояние след много пиене в къща за гости. Момичето било изпратено при бабата, но след това върнато при родителката си. Проблемите продължили и през юни 2023 г. в отдел "Закрила на детето" постъпил сигнал, че момичето ежедневно е оставяно в детски центрове за часове, а когато майката идва да го прибере, е в нетрезво състояние. През януари 2024 г. пък директорът училище "Паисий Хилендарски" съобщил, че майката се е появила солидно почерпена на родителска среща. При подготовката на нов социален доклад служители се свързали с жената, но тя говорела провлачено и неразбираемо. А на 15 април т. г. е подаден нов сигнал - този път от училище "Захари Стоянов", че майката е отишла да прибере дъщеря си с такси, но не била в състояние да се движи заради употребения алкохол. Помолила шофьора да вземе детето, но от учебното заведение отказали да го предадат на непознат човек. На мястото бил изпратен патрул, който установил, че жената едва се държи на краката си, но крещи и обижда работещите в училището. Така детето било изпратено в дом.

Майката оспорила заповедта за това, но тя вече е потвърдена от Административния съд в Пловдив, защото на този етап това е начинът да бъдат защитени интересите на детето. Решението не е окончателно и може да бъде оспорено пред ВАС.