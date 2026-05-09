Социолог: Най-големият подводен камък за Румен Радев са очакванията на хората

Най-големият подводен камък са очакванията на хората и ако те не започнат да се реализират в следващите месеци. Виждали сме и как лоши кадрови решения са нанасяли щети върху дадено управление. При опозицията има странно вглеждане в имената и биографиите на министрите. Това е и ролята на опозицията, но трябва да дадем възможност да видим какво ще се случи и да гледаме повече действията, не биографиите.

Това каза в ефира на БНТ социоложката от "Тренд" Евелина Славкова за новото редовно правителство на Румен Радев.

Усещането на затвореност, което имаше по време на кампанията и след изборите, може би ще се промени и по-скоро ще имаме активност от тях, което бих приветствала, защото те трябва да обясняват политиките си. В един момент бях с усещането, че ще имат говорител, който ще изказва позициите на правителството, но в един момент това се опроверга. Много е важно през следващите месеци "Прогресивна България" да обяснява в публичния момент, затваряне в комуникацията би изиграло лоша шега, каза още тя. След като през кампанията и в дните след изборите Радев не даваше интервюта и рядко се появяваше публично, от клетвата си вчера до днес той има 5-6 изказвания пред медиите. Отделно представители на партията му дават и интервюта.

По-рано днес Радев зави, че ще остани Георги Кандев като главен секретар на МВР, но една от първите му стъпки ще е да смени и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев.

Темпото е добро. При такова голямо мнозинство и концентрирана подкрепа първите няколко месеца са времето за големи промени, защото след това се натрупва умора от управлението се стеснява пространството, в което могат да маневрират. Ако се установи, че даден комуникационен стил работи, той следва да бъде продължен, коментира той. Припомни, че в президентските си години Радев не наводняваше пространството с изказвания, често беше и лаконичен и така държеше опонентите си в напрежение, коментира политологът Борис Попиванов.

Той определи съставът на кабинета като "скучно предсказуем", понеже немалко от министрите вече са били в служебните кабинети на Радев, други пък са били заместници.