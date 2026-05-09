БСП спря партийния си вестник “Дума”

Засега уволнения няма, ще правят сайт с дарения

Празничният 1-майски брой на вестник „Дума" се очертава да е последният за печатното издание. От медията внезапно обявиха, че предстои преструктуриране и минават към онлайн издание. По ирония на съдбата последното издание е с червена първа страница и мотото, с което БСП отбеляза Деня на труда: "Работим, а сме бедни! Стига! Втори живот няма!"

"Скъпи приятели! Ние пак сме тук! Времето се променя и налага необходимостта от трансформации. И ДУМА се променя и става електронно издание, но ще продължи да работи за вас и за свободата, справедливостта и солидарността. Благодарим ви за подкрепата!", гласи краткото съобщение на сайта им.

"Дума" е партийният вестник на БСП и излиза от 4 април 1990 г. Негов пръв редактор е знаковият журналист Димитър Продев.

Основен източник на финансиране на изданието е БСП, но след последните избори социалистите не само, че останаха извън парламента, а изгубиха и държавната си субсидия. Новият председател Крум Зарков трябва да решава редица проблеми и вече започна да освобождава персонал на "Позитано" 20. Уверил е обаче, че засега съкращения в "Дума" няма да има, а и екипът е малък. Няма намерение и да закрива знаковото издание.

"Разходите ще бъдат ограничени. Работата ще бъде основно на доброволчески начала. Финансирането ще се осъществява чрез дарения и членски внос", коментира бюджетните въпроси за БСП Зарков в интервю за "24 часа".

Журналистите в "Дума" са били в почивка около майските празници.

По план на 7 май е трябвало да има нов брой,

това обаче не се е случило. Вместо това вестникът обяви плановете си за преструктуриране. Екипът вече умува как да промени стила си на работа, мисли се и за нова визия и "раздвижване" на наличния сайт. Както и откъде да се търсят допълнителни финансови постъпления.

Това не е първият път, в който изданието спира - случвало се е през 1998 г. , докато начело на БСП е Георги Първанов, след това и през 2001 г. През годините сред симпатизантите на социалистите дори е имало доброволчески кампании за набиране на средства в опит да се спаси изданието.

Докато Корнелия Нинова бе начело на БСП тя направи и телевизия, към която насочи големи финансови инжекции. БСТВ тръгна с големи амбиции, но просъществува около 5 години като официално клопна кепенци в началото на 2024 г. Телевизията гълташе милиони левове от партийния бюджет, но спря да излъчва още през април 2023 г., когато започнаха и спекулациите, че има сериозен проблем с финансирането и бъдещето й. Тогава обясненията на ръководството бяха, че просто я преместват - от бившия хладилен завод на Васил Василев на "Позитано" 20. Вървеше и ремонт, но излъчването така и не бе възстановено.

През 2023 г., успоредно със слуховете за закриването на БСТВ вървяха и спекулации, че "Дума" може

да стане седмичник, да мине онлайн, или да бъде закрита.

Още повече, че за няколко години служителите се свиха наполовина, бе орязана и субсидията, която партията й плащаше. По времето на Нинова за "Дума" отговаряше тогавашният й заместник Атанас Зафиров, който по-късно стана и председател на партията. Той също имаше идеи за преформатиране на изданието, но това така и не се случи, а финансирането остана на минимума.