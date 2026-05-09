Пламен Абровски: Земеделието не е само зърно. Трябва да стане и бизнес

„Стратегия имаме. Тя е много добре разписана в програмата на нашата партия. Основно ще се стремим да направим земеделието бизнес, защото парите трябва да бъдат средство, а не самоцел". Това заяви новият земеделски министър Пламен Абровски.

„Надявам се в следващата обща селскостопанска политика България да бъде лидер и да покаже, че земеделието не е само зърно и подпомагането не трябва да бъде само на площ", каза още министърът.

Той подчерта, че подкрепата за местните производители остава сред водещите приоритети на ведомството, с цел съхраняване на традиционните земеделски практики и насърчаване на качественото българско производство.

В понеделник депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев, който беше спряган за министър, ще внесе законопроект, свързан с овладяването на цените на земеделската продукция, обяви Абровски, който бе сред официалните гости на Фестивала на ягодата в Кричим.

За подобен закон спомена в петък и Румен Радев, часове преди да бъде избран за министър председател от народните представители. Борбата с инфлацията при хранителните продукти от първа необходимост е сред основните приоритети и на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, стана ясно при предаването на позицията вчера.

Фестивалът на ягодата в Кричим се провежда за четвърта поредна година и ще продължи до 10 май.

Посетителите могат да разгледат базар на местни производители, както и да присъстват на кулинарни демонстрации, фолклорна и музикална програма, конкурси, дегустации и изложение на продукти от ягоди, пише БТА.