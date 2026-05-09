Областен управител гневен на Иво Христов и "отпадналата необходимост". Подава оставка

Областният управител на Софийска област Иван Димитров ще подаде оставка в понеделник. Решението си обяви самият той в пост във фейсбук, в който се чете и гнева на думите на вицепремиера Иво Христов за "партиите с отпаднала необходимост".

Димитров е представител на "Да, България" и беше назначен от служебния премиер Андрей Гюров през февруари. От вчера пък вицето Христов е в задочен спор с ДБ, чийто депутат Йордан Иванов вчера заговори за "вицепремиер по съветската пропаганда", макар и да не го назова. Тази сутрин Христов гостува в БНТ и попитан за думите на Иванов отговори, че "Има партии с отпаднала необходимост - вкопчват се в овехтели обсесии, не мога да им помогна".

"Аз и близките ми не сме "с отпаднала необходимост", другарю Христов, вицепремиер и министър на... нищото! Аз и близките ми нямаме нужда и цял вицепремиер да се грижи за "човешкото ни развитие и еволюцията ни". Още в понеделник, вместо да чакам благоразположението ви, незабавно подавам оставка като Областен управител на Софийска област, защото отказвам да имам нещо общо с човеконенавистните, деструктивни и мракобесни тезиси и идеали, които проповядвате и пропагандирате, вече и от позицията на представляващ правителството на Република България", написа Димитров във фейсбук.

Така или иначе той най-вероятно щеше да бъде сменен, понеже е обичайна практика всяко ново правителство - служебно или редовно, да сменя набързо областните управители.

Ето какво пише още Димитров:

Искрено се надявам вие и съратниците ви да продължите в същия дух, до близкия момент, в който ще се сблъскате с гнева на разочарованите и засрамените, че са ви повярвали,

и на търпеливите и ядосаните, че пак, отново, се стига до същия край, вследствие комунистическата ви несъстоятелност.

Видях с очите си и преживях катастрофата, до която червените ви кумири доведоха държавата преди 30 години, свидетел съм и на компромисите към тях и към другите отговорни за нея, днес виждам и плодовете на тези компромиси.

Но днес всичко (освен вас) е различно. Живеем в модерни времена, отворена икономика, без граници и информационни затъмнения, заобиколени от свободни и свободолюбиви млади хора.

Нямате никакъв шанс.

Изживейте мимолетното си опиянение от властта, отрезвяването и главоболието на сутринта са гарантирани.

Цялата история на човечеството е поредица от противопоставяния между две страни - на напредничавите и на ретроградните сили.

Цел на първите винаги са били светлината, хоризонта и свободата. На останалите - мрака, пещерата, насилието.

С високо вдигната глава отдавна съм избрал страната, на която да бъда и съм в душевно равновесие с това.

Кабинетът Гюров, от който имах честта да бъда част, предложи най-доброто (като кадрови състав от хора с интегритет в българския политически живот), което може да се събере и организира за няколкото дни и седмици за реакция, в сравнение с предишни кабинети. Имам наблюдения от първа ръка като участник (имал съм и преди) и затова го заявявам така уверено.

Удоволствие е да комуникираш и работиш с високо квалифицирани, интелигентни и необременени хора, имащи ясна цел какво конкретно искат да свършат в обществена полза в следващите 2-3 месеца. А и в крайна сметка е високо ефективно.

Дълги години съм работил в частния корпоративен бизнес, управлявал съм екипи и процеси и знам добре какви на пръв поглед немислими неща може да постигне човек (или екип от такива хора), фокусиран в дадена задача за определен период. Стига да има воля (в случая и политическа) за това, разбира се.

Точно това устойчиво липсва години наред в държавното ни управление. В редките случаи, когато го е имало са реализирани най-важните постижения за България - изборите ни на геополитическа посока, на членство във перспективни съюзи, на ключови икономически и политически партньори.

Благодаря на премиера Андрей Гюров за възможността да участвам в неговия екип и не само да организираме най-честните и прозрачни избори, а и да свършим или придвижим напред важни за хората на Софийска област проекти и задачи, освен рутинните задължения. Това е нещо, от което изпитвам професионално удовлетворение, въпреки че остана много работа за вършене.

За финал, имам един апел след изборите към всички съграждани, които са вечно колебаещи се, вече разочаровани и тези, на които това им предстои - подбирайте още по-внимателно хората, на които гласувате доверие да управляват селото ви, града ви, държавата и парите ви (и не позволявайте на никой да управлява умовете ви).

Оценявайте тези хора внимателно и о̀време

дали например ви носят светлина, като действат в условия на прозрачност; дали осигуряват достатъчно дълъг хоризонт за бъдещите ви планове, или мечти;

дали отстояват решително и безкомпромисно свободата ви да питате (говорите или пишете) и да се събирате (сдружавате или протестирате).

Започнете от днес. И заемете страна категорично. Това е само във ваш интерес.

ПП: На който му е интересно, в следващ пост ще публикувам кратък отчет на свършеното през тези няколко седмици от областната администрация на Софийска област. По-подробен и детайлен отчет (от всички областни управители и министри) е подготвен и предаден на Министерски съвет и на новите колеги управляващи, като може би един добър прецедент за институционална приемственост.