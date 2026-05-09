Общината плаща 2000 € на пловдивчанин, страдал заради намерение да му бутнат барака

Вдигал кръвно и се затворил в себе си от стрес

Пловдивчанин осъди общината да му плати обезщетение от 2000 евро заради страданията, причинила му заповед за премахване на барака в двора му. Тя е издадена от администрацията на район "Северен" през февруари 2022 г. с аргумента, че постройката е незаконна. Собственикът обжалвал и заповедта е обявена за незаконосъобразна от Административния съд.

След това човекът завел дело и поискал компенсация от 10 000 лв., като изтъкнал в исковата си молба, че от стрес и притеснение се е затворил в себе си, не можел да спи, вдигал кръвно, имал и семейни проблеми. Приложил и куп медицински документи за проблеми с гръбначния стълб.

В хода не делото са разпитани двама негови съседи, които потвърждават, че той бил силно притеснен и започнал да страни от хората, а преди това бил весел и засмян. Съдебният състав приема показанията им за достоверни, но не намира връзка между заповедта и заболяванията на гръбнака, затова и определя обезщетение от само 2000 евро.

Решението е на административните магистрати в Пловдив и подлежи на обжалване пред ВАС.