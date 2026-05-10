33 пожара са потушени в страната през денонощието

Общо 33 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, пострадали няма, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е актуална към 6:00 ч. тази сутрин.

Противопожарните екипи са реагирали на 69 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали девет пожара, от които седем – в жилищни сгради.

Без нанесени материални щети са възникнали 24 пожара, от които 17 – в отпадъци.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които четири – при катастрофи в транспортни средства, както и в съдействие на други структури, ведомства и на граждани в различни ситуации, пише БТА.

Регистрирани са също три лъжливи повиквания, пише БТА.