Десет случая на туберкулоза в болницата в Патра

Сергей Станишев: Има риск от слаба комуникация между кабинета и хората - всичко трябва да се обяснява

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ Снимка: Георги Палейков

Голямо изкуство ще бъде от кабинета да направи бюджет, който да защитава тези, които имат реална нужда - най-слабите и уязвимите в обществото, от друга страна - да въведе финансова дисциплина, от която имаме нужда, и от трета страна - достатъчно инвестира в развитие, за да има продуктивна икономика. Това каза по Би Ти Ви бившият премиер и лидер на БСП Сергей Станишев. 

Според него първият препъникамък е бюджетът. Вторият - усилията за овладяване на инфлацията, особено в контекста на блокирания все още Ормузки пролив.

По думите на Станишев има риск от слаба комуникация с хората и правителството. Всяко нещо трябва много сериозно и откровено да бъде обяснявано, за което не знам дали има нагласата. След като Радев мина през всички и обра най-различни избиратели, очакванията на тези избиратели са трудно съвместими, каза още бившият премиер. 

Според Станишев на 19 април бе подчертано мажоритарен вот за Румен Радев и определи намеренията му като искрени. Той обясни, че 5 години цялата политическа система показва абсолютно безплодие, неспособност да създаде устойчиво правителство с ясни приоритети. Всички, които участваха в този процес за 5 години, правиха компромиси със статуквото, бяха наказани с различна степен на тежест, каза още той. Според него затова президентът Радев е получил подкрепа от цялата палитра.

