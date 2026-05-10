Загадките и мистерията на античния град Хераклия Синтика в местността Рупите край Петрич завладя Полша. Изложбата „Хераклея Синтика - тайни и загадки. Пътуване във времето" гостува на Университета „Адам Мицкевич" в Познан.

Експозицията представя най-ценните находки от един от най-значимите археологически обекти в България - Хераклея Синтика. Посетителите ще могат да видят копия на артефакти от фонда на Исторически музей - Петрич, сред които бюст на Дионис, мраморна женска глава, оброчни плочи с изображения на Тракийския конник, Нике и Немезида, театрални маски. Мистерията на Хераклея Синтика завладя Полша. СНИМКИ: Община Петрич

Особено внимание е отделено на достъпността - експозицията е подготвена за широка публика с описания на полски и английски език, на брайлова азбука и QR код за достъп до дигитален двойник и анимиран клип.

Изложбата се провежда под егидата на почетния консул на Република България в Полша - проф. Рафал Димчик.

Тя беше открита от заместник-ректора на Университет „Адам Мицкевич" проф. д-р Михал Банашак, декана на Факултета по полска и класическа филология проф. д-р Кшищоф Скибски, декана на Историческия факултет проф. д-р Пшемислав Матушик, кмета на община Петрич Димитър Бръчков, директора на Българския културен институт във Варшава д-р Петър Лянгузов, инж. Катя Стоянова - директор на Исторически музей Петрич, общинските съветници Станимир Златков и Георги Божанин. Мистерията на Хераклея Синтика завладя Полша. СНИМКИ: Община Петрич

По време на провелата се туристическа конференция в университета се представиха възможностите за туризъм в община Петрич. С директора на Института по славянска филология се обсъди възможността за образователен обмен на полски и български ученици и студенти.

До този момент изложбата „Хераклея Синтика - тайни и загадки. Пътуване във времето" е гостувала в Будапеща, Братислава, Дион и Варшава.

Откриването на изложбата „Хераклея Синтика - тайни и загадки. Пътуване във времето" е поредното успешно събитие след организираните изложби, срещи с преводачи и литературни инициативи от Българския културен институт във Варшава, който активно подкрепя и фестивала за българско кино, организиран от Института по славянска филология.

Изложбата остава действаща в Collegium Maius на Университета „Адам Мицкевич" в Познан до 20 май, а входът е свободен.