Пиян асеновградчанин буйства в дома на приятелката си и отказа да си тръгне, заплаши полицаи

Замахнал да удари единия униформен, гръмнал запалка в краката на другия

Съдът го прати за 3 дни зад решетките, тъй като е безработен и няма как да плати глоба

Асеновградчанин изтрезня в Районното управление, след като се наложи полицаи да го извеждат от жилището на приятелката му. На 4 май мъжът бил в дома ѝ, като изпил две бутилки ракия. Около 19 ч. тя се опитала да го изгони, но той започнал да буйства и да я псува.

Жената се принудила да потърси помощта на полицията. На място пристигнал екип униформени, но вместо да се успокои, пияният мъж тръгнал да им се заканва. "Какви сте вие? Какво искате? Ще видите какво ще стане", викнал им той, след което замахнал с юмрук към главата на единия. В краката на другия пък хвърлил газова запалка, която гръмнала.

Асеновградчанинът бил задържан за непристойното си поведение и получил Акт за констатиране на дребно хулиганство. На следващия ден бил изправен пред Районния съд в града. Защитавал се сам, признал вина и изразил съжаление за стореното. Обяснил, че поради пияното си състояние има само частични спомени за действията си.

Нарушителят е бил осъждан в миналото, но е реабилитиран. Магистратите са установили, че дружи с криминално проявени лица и не се ползва с авторитет сред съседите си. "Налице са данни за злоупотреба с алкохол и перманентна безработица", посочва съдът.

С оглед тежестта на проявата, лошите характеристични данни на мъжа, фактът, че непристойната проява е изразена чрез грубо отношение към органи на реда и пияното състояние, Районният съд е определил по-тежкото наказание, предвидено в Указа за борба с дребното хулиганство - задържане, което в случая ще продължи 3 денонощия. Магистратите отчитат, че заради липсата на доходи и работа нарушителят не би имал възможност да плати глоба, ако го осъдят на това.