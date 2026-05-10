Явор Гечев: Трябва да произвеждаме повече храни, за да се самозадоволява пазарът при кризи

Над 50% от черешите просто измръзнаха, каза той

"Следим финансовото положение. Всичко ще бъде обект на сериозна ревизия. Утре ще внесем няколко законопроекта и те са точно тези, за които казахме в кампанията. Знаем, че ще е много трудно и затова сме по-внимателни в правенето на неща", това каза депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев в предаването "Неделя 150" по БНР.

"Още преди да бъде обявено правителството, то беше подложено на разстрел. Оставете хората малко да поработят", каза още той.

Относно очакванията на опозицията, че Гечев ще бъде министър на земеделието, той каза, че е имал разговори с премиера Румен Радев.

"Обсъждахме не просто политиките, а какво ще правим първите дни. Нашата парламентарна група има изключителни качества, но й липсва опит. Не е въпросът да може да правиш политики само като министър. Преценихме, че моята експертиза ще е полезна на парламентарната група, помагайки на колегите", обясни Гечев.

Той увери, че опозицията ще има комисии, но няма да се молят на никой за гласове.

"Хората са нетърпеливи в различните мерки, затова сме направили план, който успоредно с дългосрочната политика, да има и краткосрочни мерки. Ще го видите в законопроектите, които ще внесем утре", обясни той.

Според него у нас трябва да се произвеждат повече храни и да се продават на българите пазари, за да може, ако има кризи, да има самозадоволяване на пазара в България.

"Трябва подкрепа за земеделците. Ние сме на прага на намаляването на субсидирането в ЕС. Очакванията са, че европейските плащания по отношение на земеделие ще намалеят", каза още той.

По думите му политиката на държавата трябва да е солидарна преди всичко.

"Войната в Украйна е много тежко засегнала износа на зърно. Реколтата тази година е добра, пазарите по отношение на Европа по-скоро бяха заети от Украйна, тъй че имаме проблеми и в зърнопроизводството. Преструктурирането на българското земеделие трябва да става умно на база на добавена стойност", обясни той.

"Повече от 25% от реколтата на череши в Кюстендилско е унищожена, но килото няма да е 25 евро. Още не са излезли българските череши на нашия пазар. Над 50% от черешите просто измръзнаха", каза той.

"Трябва съобразяване с календара на природата - например по-късни сортове. Какво ще правят фермерите е техен избор, но държавата трябва да ги подпомага в това", обясни още Гечев.