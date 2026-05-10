Ген. Атанас Атанасов, ДБ: Да се подготвим за реванш на концентрацията на червената власт

Ярослава Прохазкова

Лидерите на ДБ на форума - Божидар Божанов, Ивайло Мирчев и ген. Атанас Атанасов (от ляво на дясно) СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Трябва да се подготвим за реванш на президентските избори, за реванш на концентрацията на червената власт в България, това каза председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов на форум на партията.
Според него е скандално първото решение на правителството да е си назначиш собствения си бодигард за шеф на ДАНС.

"Най-важното е единството. Трябва да се превърнем в опозиция в този парламент. Нека работим заедно", призова ген. Атанасов.

"Трябва да представляваме хората от протестите. ДБ не просто трябва да продължава уверено напред, но трябва да покажем, че можем да управляваме страната", допълни съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев. Той каза, че правителството е меко казано спорно, а ДБ трябва за бъде често в малките населени места.

"Няма кой друг да защитава десните ценности. Хората, които трябва да го направят, сме ние", допълни Мирчев.

Божидар Божанов пък уточни, че ДБ е най-дълго съществуващата коалиция в България и няма как една държава да се развива без демократични ценности. В момента коалицията е съставена от партиите "Да, България" и "Демократи за силна България". До предсрочните избори на 19 април ДБ бяха в коалиция с ПП, но дни след обявяване на резултатите от вота ПП-ДБ се раздели и в парламента вече са отделни парламентарни групи. 

В неделя на форума в София бяха Надежда Йорданова, Радан Кънев, Мартин Димитров, Веселин Калановски и други политици от ДБ.

Радан Кънев (в средата) СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ
Ген. Атанасов и Надежда Йорданова СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ
23-годишната Анна Бодакова е депутат от "Да, България" СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ
СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ
