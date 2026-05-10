Джиро д'Италия качи пловдивчани на колела (Снимки)

Центърът на Пловдив рядко е виждал толкова колоездачи на всякаква възраст, колкото днес преди старта на Джиро д 'Италия. Малки и големи тикат велосипеди между пешеходците на Главната и на пл. "Централен". Рекорден е и броят на записаните се да началото на велосезона в Пловдив - 2400.

Въпреки силното слънце стотици хора чакат да започне пловдивската част от колоездачната обиколка на Италия. Тя ще тръгне от площад "Централен" в 13 ч.

Като част от приготовленията за Giro d'Italia много места в града бяха оцветени в розово. Украсата не подмина и Альоша - паметникът осъмна с розово наметало.