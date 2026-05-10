Джиро д'Италия качи пловдивчани на колела (Снимки)

Ваня Драганова

Малки и големи извадиха колелетата и изпълниха центъра на Пловдив. Снимка: Ваня Драганова

Центърът на Пловдив рядко е виждал толкова колоездачи на всякаква възраст, колкото днес преди старта на Джиро д 'Италия. Малки и големи тикат велосипеди между пешеходците на Главната и на пл. "Централен". Рекорден е и броят на записаните се да началото на велосезона в Пловдив - 2400.

Въпреки силното слънце стотици хора чакат да започне пловдивската част от колоездачната обиколка на Италия. Тя ще тръгне от площад "Централен" в 13 ч.

Като част от приготовленията за Giro d'Italia много места в града бяха оцветени в розово. Украсата не подмина и Альоша - паметникът осъмна с розово наметало.

2400 души са се записали за старта на велосезона. Снимка: Ваня Драганова
Колоездачи от всички възрасти могат да се видят по Главната. Снимка: Ваня Драганова
Много места в града са в розово - цветът на Giro d'Italia. Снимка: Ваня Драганова
Третият етап от обиколката ще тръгне от площад "Централен". Снимка: Ваня Драганова
