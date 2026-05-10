Альоша в Пловдив пременен с розова пелерина за Джиро д'Италия (Видео)

Розова пелерина се вее от гранитната фигура на паметника "Альоша" в Пловдив. Съветският солдат е пременен в цвета на Джиро д'Италия, където днес Пловдив е домакин на световната колоездачна обиколка на Италия. На няколко места в града този цвят доминира. Има арка от чадъри на главната улица в розово, от дни в тази гама е осветена и сградата общината. Находчиви пловдивчани са решили да облекат в този цвят и паметникът ден след 9 май, където на него вчера беше посланикът на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Преобразяването вероятно е станало през нощта.

Някои си е направил шега с Альоша, но други смятат, че розовото наметало му стои добре и дори закрива карабината.

Виждат се и следи от боя по гранитния монумент. Досега той е бил преобразяван само в червено. Паметникът неведнъж е бил поругаван. Това обикновено става при някоя годишнина. На следващия ден се налага градските власти да го почистват с пясъкоструйка.